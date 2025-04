Iodonna.it - «Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma»

Leggi su Iodonna.it

Ignazio Boschetto, il cantante de Il Volo, sta per diventare. La moglie, la modella italo-venezuelana Michelle Bertolini, è incinta. Per la coppia si tratta del primo figlio. E la loro felicità è incontenibile. Al punto da volerla condividere via social con il più tenero dei post, con il quale i futurihanno rivelato anche il sesso e il nome del bebè in arrivo. Il Volo conquista New York e annuncia la location per il nuovo show “Tutti per uno” X Leggi anche › Ignazio Boschetto de Il Volo ha sposato la ex Miss Venezuela International Ignazio Boschetto diventa: l’annuncio sui socialCicogna in volo dunque per Il Volo.