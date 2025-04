A Robert Pattinson ora piace fare anche i film ad altissimo budget in puro stile hollywoodiano | ecco chi gli ha fatto cambiare idea

Robert Pattinson ha seguito quella traiettoria, un volta tolte le zanne da vampiro. Oggi, invece, pare che abbia cambiato idea. Che sia la maturità, la paternità o la bontà di certi film che mantengono un fascino artistico nonostante l’immenso budget, l’attore inglese sembra essere venuto a più miti consigli quando si tratta della Mecca del Cinema. E delle sue regole.Perché dopo aver “assaggiato” lo sfarzoso banchetto apparecchiato per The Batman, ecco che, non appena arrivata l’opportunità di recitare in due delle pellicole più attese dell’anno prossimo – blockbuster annunciati – l’ha colta al volo. Amica.it - A Robert Pattinson ora piace fare anche i film ad altissimo budget in puro stile hollywoodiano: ecco chi gli ha fatto cambiare idea... Leggi su Amica.it Dopo il grandissimo successo della saga di Twilight, aveva detto che quelle mega produzioni hollywoodiane non facevano per lui. Preferiva misurarsi con un altro tipo di cinema. E, in effetti, la carriera diha seguito quella traiettoria, un volta tolte le zanne da vampiro. Oggi, invece, pare che abbia cambiato. Che sia la maturità, la paternità o la bontà di certiche mantengono un fascino artistico nonostante l’immenso, l’attore inglese sembra essere venuto a più miti consigli quando si tratta della Mecca del Cinema. E delle sue regole.Perché dopo aver “assaggiato” lo sfarzoso btto apparecchiato per The Batman,che, non appena arrivata l’opportunità di recitare in due delle pellicole più attese dell’anno prossimo – blockbuster annunciati – l’ha colta al volo.

