Il degrado culturale dell’America

Sosteneva il grande economista John Kenneth Galbraith che non bisognerebbe mai visitare l’America per la prima volta perché si potrebbe tornare indietro con un mucchio di idee sbagliate. Lo scrittore William Saroyan, invece, in uno dei suoi romanzi più celebri si domandava: «Che ve ne sembra?». Dovendogli rispondere in quest’amara stagione, ci viene in mente un marasma. L’America di Trump non è più uno Stato e neanche una nazione: è un misto di nazionalismo, populismo e demagogia senza precedenti che rischia di destabilizzare il mondo, peraltro favorendo l’arcinemico cinese che, in cuor suo, gode per la crisi morale e valoriale di un rivale che ha fondato sull’autoesaltazione il proprio dominio. Prima di essere un Paese, infatti, l’America è un un’epopea: la forza delle armi, nel suo periodo aureo, contava tanto quanto il “soft power” hollywoodiano, Frank Capra e i cartoni di Walt Disney.