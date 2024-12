Turismo Moxy Hotels | da Barcellona a Nyc 10 anni tra design iconico e ospitalità innovativa

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Si chiude l’anno del decennale e si apre un 2025 denso di novità con nuove aperture in programma, in Europa e negli Stati Uniti, per, parte del portfolio di oltre 30 brand Marriott Bonvoy. Un brand innovativo, che combina stile etipici dei boutique hotel, a prezzi abbordabili, lanciato a settembre 2014 con l’apertura diMilan. In dieciha ridefinito l’esperienza die le regole del soggiorno alberghiero convenzionale, guardando alla prossima generazione di viaggiatori, con il suoindustriale, spazi comuni animati e una programmazione sempre viva. L’esperienza non convenzionale inizia con il check-in e prende vita in spazi pubblici sociali, per proseguire nelle camere da letto smart. Oggi il brand si è affermato nel segmento upper-midscale lifestyle, con 89 alberghi operativi in 18 destinazioni europee, che rappresentano il 60% del suo portfolio globale.