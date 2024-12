Biccy.it - Jessica Morlacchi smonta gli altarini credendo di non essere sentita: “Hai tremato”

Nell’ultima settimana al Grande Fratelloin più occasioni ha fatto delle insinuazioni su Luca Calvani: “Io non ho parlato perché sono una signora. Sono stata zitta per proteggere lui e quell’altra persona. . Ed è meglio che non vada a parlare con Luca, perché se poi mi fa agitare io non so se riesco a tenere la bocca chiusa e non voglio metterlo in difficoltà. Fino ad ora sono stata una signora e voglio continuare ad esserlo“.Ieri sera la cantante ha detto chiaramente che Luca tramite “un assistente inconsapevole” avrebbe ricevuto dei messaggi in codice dal suo fidanzato: “Mi è stato detto dieci giorni fa, che è stato avvisato con delle parole in codice. Mi ha detto guardandomi negli occhi ‘ama, sogna, esagera’. Delle cose che gli sono state riportate tramite i nostri assistenti.