Il giornale gratuito Metro chiude, il Cdr: «Cinico tempismo»

il. A darne notizia è il Comitato di redazione, che ha riportato in un comunicato la decisione della società editrice New Media Enterprise Srl in liquidazione giunta «con perfetto ealla vigilia di Natale». Annunciata l’interruzione della produzione dal 23 dicembre e dell’attività lavorativa giornalistica dal 31, quando avverrà la chiusura definitiva.era in crisi da tempo, tanto da aver cambiato più volte proprietà e aver considerevolmente ridotto il proprio organico a partire dal 2012, eliminando anche alcune sezioni locali. Fra i primi esempi di freepress in Italia, iniziò a essere stampato nel 2000 con la prima edizione a Roma, a lungo distribuita nelle fermate dellapolitana o dei mezzi pubblici.l’edizione italiana di: il comunicato del Cdr«Mentre sono state avviate le trattative – con il sostegno sindacale dell’Associazione Stampa Romana e dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti – per garantire massima protezione alle colleghe e ai colleghi, come Cdr ci teniamo a riavvolgere il nastro di questo brutto finale», ha spiegato il Comitato nei saluti.