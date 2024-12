Terzotemponapoli.com - Gravina: “Qualificazione al Mondiale ferita aperta”

Nel corso dell’intervista concessa ai taccuini dell’edizione odierna de La Nuova Sardegna, il presidente della FIGC Gabrieleha commentato la mancatadell’Italia ai Mondiali e non solo. Di seguito quanto dichiarato.: “Dobbiamo saperci rialzare dopo ogni sconfitta“Così il presidente FIGC: “Una? Certo, eppure lo sport ci mette di fronte sempre nuove sfide e dobbiamo saperci rialzare dopo ogni sconfitta. Negli ultimi quattro anni abbiamo vinto un Europeo (non accadeva dal 1968) e abbiamo trionfato diverse volte con le Nazionali giovanili. Nonostante non esistano più partite scontate in campo internazionale, il futuro è azzurro, ne sono sicuro.al prossimoun obbligo? Stiamo lavorando per questo, il percorso intrapreso da settembre dal ct Luciano Spalletti e da tutti i ragazzi ci fa ben sperare.