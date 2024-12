Lettera43.it - Giochi Preziosi, 180 milioni di crediti passano a Dea Capital ed Europa investimenti

Il colosso italiano dei giocattolisi sta impegnando per ristrutturare il proprio debito attraverso lo strumento della composizione negoziata della crisi. Lo ha rivelato Milano Finanza, secondo cui l’assetto azionario della società fondata nel 1978 e controllata dall’ex presidente del Genoa Calcio, Enrico, sta per cambiare. Le banche hanno ceduti ivantati nei confronti del gruppo, già scaduti e risalenti al 2019. Dea, la sgr guidata da Gianandrea Perco, ha rilevato quelli nei confronti di Unicredit e Banco Bpm per un totale di 133di euro., invece, ne ha rilevati 50, vantati da Intesa San Paolo nei confronti di. In totale la cifra supera quindi i 180di euro.Enrico(Imagoeconomica).