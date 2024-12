Quifinanza.it - Anche in Italia arrivano i vini dealcolati, le novità del decreto Lollobrigida

Il ministero dell’Agricolturano, con la firma delda parte di Francesco, ha dato il via libera alla produzione e alla commercializzazione dei. La decisione arriva dopo una lunga discussione che ha coinvolto le Regioni e diversi attori del settore viticolo. Cosa significa questo per l’, il maggior produttore mondiale di vino?Cos’è il vino dealcolato?Il vino dealcolato è un prodotto che ha subito un processo di riduzione del suo contenuto alcolico, portandolo a livelli molto bassi o addirittura a zero. Questo tipo di vino risponde a un’esigenza crescente, soprattutto tra chi non può o non vuole consumare alcol, come gli astemi, le donne in gravidanza, gli sportivi e coloro che seguono restrizioni alimentari o religiose. Il processo di dealcolazione può essere totale, riducendo l’alcol a meno dello 0,5%, o parziale, mantenendo una piccola percentuale di alcol, ma comunque inferiore ai livelli tipici di un vino tradizionale.