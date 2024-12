Ilfattoquotidiano.it - Suv si ribalta su una pista da sci in Trentino Alto-Adige, fuggite le persone a bordo

Nella serata di sabato 21 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti sulladi Plan de Corones, nel comune di Riscone, in Val Pusteria, per rimuovere un Suv che si erato. L’incidente sembra essere stato causato da una bravata finita male: dopo ilmento del veicolo, lesono, abbandonando il Suv in una zona dellasotto l’impianto Korer Express.I vigili del fuoco di Riscone sono arrivati sul posto intorno alle 19 e, per spostare il veicolo, hanno dovuto utilizzare un gatto delle nevi. Una volta messo in sicurezza l’area, il Suv è stato consegnato al servizio di rimorchio. Sul luogo sono intervenuti anche la Croce Bianca e la polizia locale di Brunico, che hanno avviato gli accertamenti. Gli agenti stanno visionando le telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’incidente.