Padre e figlio muoiono travolti dalle onde durante una battuta di pesca | Sono morti facendo il lavoro che amavano

Tragedia alla vigilia di Natale nella comunità di Fiumicino, dove il mare si è portato via Massimo Di Biase e Claudio Di Biase, rispettivamentedi 69 e 29 anni che hanno trovato la morteunadiper raccogliere le vongole lupino da rivendere sul mercato in occasione del cenone della vigilia di Natale.La tragedia in marestati colti di sorpresa da un’improvvisa burrasca, che ha scatenatoalte due metri che hanno travolto il peschereccio “Sette Fratelli”. La libecciata era prevista, ma è stata così improvvisa che i due espertitori nonriusciti a mettersi in salvo, tant’è che non hanno avuto neanche il tempo di lanciare l’sos alla sala operativa della Guardia Costiera. L’intera scena è invece stata vista da alcune persone che hanno notato la barca in difficoltà e hanno quindi fatto partire l’allarme.