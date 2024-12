Lettera43.it - Lega Serie A, il primo atto di Simonelli: annullato il consiglio del 27 dicembre convocato da Casini

Il 23Ezioha ufficialmente iniziato il suo incarico come presidente dellaA, entrando nella sede di via Rosellini a Milano. La sua elezione, avvenuta con 14 voti favorevoli venerdì 20, è stata accompagnata da polemichete alla sua eleggibilità.ha preso possesso del suo ufficio e, comeufficiale, haildiprevisto per il 27daper discutere dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto della, un tema su cui permane la contestazione di sei club non favorevoli alla sua elezione.L’autocertificazione di indipendenza di: «Via da Fininvest e Mondadori»ha alto all’accettazione dell’incarico un’autocertificazione di indipendenza, dichiarando di essersi dimesso dalle cariche in Fininvest e Mondadori, entrambete al Monza, mal’ha definita «ancora parziale e incompleta».