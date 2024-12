Sport.quotidiano.net - Juve, Motta ritrova Gonzalez: gol nel nuovo ruolo di trequartista

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 23 dicembre 2024 – Riparte la, a fatica, ma riparte. Il successo di Monza contro l’ultima in classifica evita la fuga definitiva del treno Scudetto, conche hato un reparto di attacco quasi al completo e con un Nicoin più nel motore. Da, l’argentino ha trovato il gol decisivo, pur in una prestazione migliorabile nella fase di possesso, che ha regalato tre punti sofferti, troppo, alla squadra bianconera. I brianzoli hanno assaltato nel secondo tempo, un po’ come era successo ai bianconeri a Lecce, stavolta senza trovare il pari pur andandoci diverse volte vicini. Insomma, serve senza dubbio unamigliore in entrambe le fasi, ma quantomeno l’allenatore può sorridere per il rientro dell’argentino che, nell’attacco bianconero, può ricoprire tutti i ruoli.