Denzel Washington ora può celebrare matrimoni e battesimi

L'attore di Il Gladiatore 2 ha completato il processo per diventare ufficialmente ministro, acquisendo la possibilità di officiare cerimonie religiose.ha appena aggiunto una nuova e inaspettata abilità al suo ampio curriculum. Sabato scorso, l'attore di fama mondiale è stato battezzato e ha completato con successo il processo che lo ha reso ufficialmente un ministro, abilitato ae altre cerimonie religiose. La notizia è stata divulgata attraverso i canali ufficiali della Chiesa di Dio in Cristo della Prima Giurisdizione di New York Est, che ha annunciato l'evento su Facebook. La cerimonia si è svolta presso la Kelly Temple Church of God in Christ, ad Harlem.e il suo rapporto con la fede La .