Lanotiziagiornale.it - “Dal governo solo propaganda, scandaloso sui migranti”: parla Colucci (M5S)

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Meloni rilancia il modello Albania e continua a puntare su “soluzioni innovative” per la gestione dei flussi migratori. Alfonso, capogruppo M5S in commissione Affari costituzionali alla Camera, quella delun’operazione di?“Sì, purtroppo si assiste a questa continuasulla pelle degli italiani. Il protocollo con l’Albania costa circa 800 milioni in 5 anni, quasi un miliardo se consideriamo anche le spese accessorie, un miliardo di euro sottratti ai servizi per gli italiani. Intanto le pensioni minime aumenteranno di 1,80 euro al mese e al contempo hanno trovato 500mila euro per dare un aumento di stipendio ai ministri nonmentari, trovano soldi – 2 miliardi – per il Ponte sullo Stretto, quando la sanità pubblica viene definanziata a favore di quella privata.