Ilrestodelcarlino.it - Trenino natalizio e oggi firmacopie degli youtuber DinsiemE

Musica e divertimento a Milano Marittima,con le eleganti e scintillanti installazioni luminose e gli allestimenti di XMAS Arts-Il Natale è un’opera d’arte, organizzato da Andrea Prada del Gruppo Euforika in collaborazione con Proloco Milano Marittima., dalle 16, è in programma lo showcase edi, gliErick e Dominick, due ragazzi di Palermo diventati famosi grazie ai loro video divertenti e a canzoni tormentone come Estate Perfetta e Non prende il Cell. Attivo anche il’Christmas Express’ che fa la spola tra il centro di Cervia (Stazione Polo Sud) e quello di Milano Marittima (Stazione Polo Nord). Partenze ogni 20 minuti, per permettere ai visitatori di vivere appieno l’atmosfera natalizia in tutto il territorio.