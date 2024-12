Cityrumors.it - Terrorismo in Italia, ritorna la paura: scatta l’allarme

Leggi su Cityrumors.it

L’attentato di Magdeburgo ha portato l’ad alzare l’attenzione contro gli attacchi terroristici. La circolare del ministro Piantedosi parla chiaroIl Giubileo è alle porte e inl’incubo. L’attentato di Magdeburgo ha confermato come i lupi solitari sono pronti a colpire in Europa e per tutto il prossimo anno il nostro Paese è un obiettivo assolutamente sensibile. Per questo motivo il ministro Piantedosi ha deciso di prendere decisioni dure per garantire la sicurezza aglini e ai turisti che si preparano ad invadere la Penisola.inla(Ansa) – cityrumors.itIl rischio che alcuni lupi solitari possano colpire anche per emulare magari quanto successo in Germania è molto alto. Da qui la decisione di rafforzare tutte le misure e agire in maniera preventiva.