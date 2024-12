Ilrestodelcarlino.it - "Negozi chiusi nei giorni di festa?. Proposta giusta, ma è tardi ormai"

"Ladi legge di Fratelli d’Italia relativa alla chiusura obbligatoria per gli esercizi commerciali in occasione di 6 ricorrenze religiose o civili a valenza nazionale (non prevista per pubblici esercizi, pasticcerie e punti vendita all’interno di aeroporti e stazioni), non è in sé negativa, mava e insufficiente". Così commenta Marvj Rosselli, Direttrice provinciale Confesercenti Modena che aggiunge: "Non va dimenticato che con il Decreto Salva Italia del governo Monti è stata permessa l’apertura selvaggia delle attività commerciali: 24 ore su 24, 365all’anno, domeniche e festività comprese. La liberalizzazione degli orari e deidi apertura delle attività commerciali prometteva un incremento di consumi e di Pil". A distanza di anni "la realtà è sotto gli occhi di tutti, purtroppo ben diversa: si è assistito al trasferimento di quote di mercato dai piccolialla grandi superfici commerciali e da allora si è amplificato l’effetto delle chiusure, con conseguente desertificazione delle nostre città.