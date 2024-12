Iltempo.it - Meloni ai soldati italiani in Lituania cita il Signore degli Anelli: Amo solo ciò che difendo

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2024 «Non vedrete i vostri figli che scartano i regali a Natale, ma l'Italia anche per questo vi è riconoscente e sono sicura che anche i vostri figli sapranno essere adeguatamente fieri di voi come lo è l'Italia intera» lo ha detto la premier Giorgianel suo intervento davanti ai militariimpegnati nella missione Nato in. A fine discorso la Premier trattiene la commozione: «E alla fine, pure oggi.» scherza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev