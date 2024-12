Thesocialpost.it - Maltempo Italia, barca affonda per la bufera: è tragedia

Leggi su Thesocialpost.it

Incidente a largo di FoceneUn grave incidente in mare ha colpito il litorale di Fiumicino, dove un peschereccio, una vongolara di circa 13 metri, èto a largo di Focene causando la morte dei due membri dell’equipaggio.Allarme e intervento delle forze di soccorsoL’allarme è stato lanciato tramite il numero d’emergenza 1530, e immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso coordinate dalla sala operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia. Sul posto sono giunte diverse unità, tra cui la motovedetta SAR CP 836 della Guardia Costiera di Fiumicino, un rimorchiatore e una squadra di subacquei dei Vigili del fuoco. Inoltre, per sorvolare l’area e facilitare le ricerche, era stato mobilitato un elicottero dell’Aeronautica militare.Equipaggio e ricerche in corsoSecondo le informazioni ottenute dalle guardie costiere, l’equipaggio del peschereccio era composto da due persone.