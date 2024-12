Sport.quotidiano.net - L'Uisp Firenze verso il nuovo quadriennio

, 22 dicembre - Riunione operativa presso i locali della Piscina Le Pavoniere, ed alla fine cena degli auguri, da parte del Consiglio direttivo di. Una riunione che è servita ad approvare all’unanimità l’ultimo bilancio consuntivo del2020-2024 e gettare le basi per il futuro. Soddisfazione per i risultati raggiunti nei quattro anni, in quanto il Comitato diha registrato un incremento di circa il 9 per cento del numero dei tesserati, ed ha il 27 per cento dei tesseratidi tutta la Toscana. Il prossimopartirà il prossimo 18 gennaio, quando si terrà il congresso elettivo delpresidente, poltrona per la quale l’unica candidata è Gabriella Bruschi. Il presidente uscente Marco Ceccantini che ha ringraziato tutti per il lavoro svolto caratterizzato da grande spirito di squadra e coinvolgimento, dopo otto anni alla guida del Comitatodisi avvia a guidare nel prossimoil Comitato Regionale, essendo a sua volta unico candidato per quel posto e sostenuto dalla stragrande maggioranza dei presidenti degli altri Comitati toscani.