Golssip.it - Clerici: “Ecco la mia Cena di Natale. De Martino grande showman. Amadeus? Viveva un disagio…”

Intervistata dal Corriere della Sera, la presentatrice Antonellaha parlato della sua vita, della sua carriera e anche delladi. «Vorrei lavorare di meno, ma alla fine non ci riesco. Se sto a casa dopo tre giorni mi stufo, non sono una da estetista o da palestra, una con la fissa di mettere a posto il guardaroba». Corna, menopausa, coliche, cisti ovarica. In tv ha confessato tutta se stessa: come si raggiunge una cosìfamiliarità con il pubblico? «Sono così come mi vedete in tv, non ho filtri, è il mio modo di condurre. Il mio Sanremo è stato quello di una ragazza di provincia che era arrivata sul palco più importante d’Italia. Ero casereccia, che non significa impreparata: non è successo per caso, sono una che studia e si prepara». La tv è una droga, non si riesce a smettere? «È una passione, ognuno è figlio del suo tempo e io sono figlia della tv.