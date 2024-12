Superguidatv.it - Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2024? Il vincitore è Bianca Guaccero con il ballerino Giovanni Pernice

Leggi su Superguidatv.it

sono i vincitori dicon le. Seconda classificata Federica Pellegrini, in terza posizione Federica Nargi. La finale diha regalato tanti colpi di scena, ma anche scontri e diverbi in giuria. E’ da poco calato il sipario sull’ultima puntata dicon le, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di puntata.con le: il trionfo diLa coppia vincitrice dicon leè quella formata da. I concorrenti arrivati alla finale dopo l’esibizione si sono sottoposti al giudizio della giuria capitanata da Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.