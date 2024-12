Quotidiano.net - Caccia Usa abbattuto da fuoco amico sul Mar Rosso, miracolosamente illesi i piloti

Washington, 22 dicembre 2024 – Duedella Marina Usa si sono salvati dopo che il loro aereo è stato colpito da un missile terra aria americano mentre sorvolava il Mar. Lo riportano i media statunitensi che citano l’esercito degli Stati Uniti. Le forze americane che guidano una coalizione navale multinazionale nella regione stavano conducendo un attacco contro gli Houthi, in Yemen, quando sarebbe avvenuto l’incidente che ha lasciatovivi i due. Uno è leggermente ferito, l’altro illeso. "Non è stato il risultato diostile", ha spiegato il Comando centrale che ha aperto un’indagine per “sospetto caso di". Cosa è successo Secondo la ricostruzione di Centcom, l'incrociatore lanciamissili USS Gettysburg "ha sparato per errore e ha colpito" unF/A-18 Super Hornet a bordo del quale c'erano i duedecollati dalla portaerei USS Harry S.