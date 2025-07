Loro Ciuffenna dalle ore 8.30 di mercoledì 23 luglio sarà sospesa l' erogazione dell' acqua

ARezzo, 17 luglio 2025 – Publiacqua informa i cittadini del Comune d i Loro Ciuffenna che, causa lavori di impatto della nuova rete idrica, dalle ore 8.30 di mercoledì 23 luglio sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle seguenti vie: via Bianco dall'Anciolina, via Alcide de Gasperi, via Oliveto, via Fellini, via Benvenuto Cellini, Piazza Enrico Fermi, via Guglielmo Marconi, via Antonio Meucci, Piazza Nervi, via Galileo Galilei, via XVI Marzo, via XXVI Marzo, via Fratelli Bandiera, via Fratelli Cervi, via Battisti, via Giuseppe di Vittorio, via Saragat, via G. Pajetta. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

