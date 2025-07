Installazione nuove opere idriche stop all' erogazione per otto ore

TORCHIAROLO - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Torchiarolo. I lavori riguardano l'installazione di nuove opere idriche. Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

