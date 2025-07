So cosa hai fatto | faida in corso tra Sarah Michelle Gellar e Jennifer Love Hewitt? Risponde la star di Buffy

L'attrice della serie cult di Joss Whedon ha commentato le voci che sono emerse online nelle ultime settimane sul rapporto con la collega. La première di So cosa hai fatto, sequel del film omonimo del 1997, ha suscitato parecchi commenti online e anche speculazioni circa una presunta faida in corso tra Sarah Michelle Gellar e Jennifer Love Hewitt. Tra le star del primo film nel ruolo della reginetta di bellezza Helen Shivers, Sarah Michelle Gellar non ha partecipato al sequel perché il suo personaggio è morto ma è stata al fianco del marito Freddie Prinze Jr. La presunta faida tra Sarah Michelle Gellar e Jennifer Love Hewitt A scatenare le polemiche è stata la mancanza di foto insieme sul red carpet e all'evento . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - So cosa hai fatto: faida in corso tra Sarah Michelle Gellar e Jennifer Love Hewitt? Risponde la star di Buffy

