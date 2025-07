Napoli tifosi pazzi per le nuove maglie | fila negli store della città

Tutti pazzi per la nuova maglia del Napoli. Presentata nel tardo pomeriggio di ieri, da oggi in vendita negli store della città . Gestori d'accordo: è una fila ininterrotta che.

Napoli, Gilmour contento dei tifosi: «Incredibili. Pazzi nel senso buono». Poi su Conte… - Napoli, Gilmour contento dei tifosi: «Incredibili. Pazzi nel senso buono». Poi su Conte… Ai microfoni ufficiali della Lega Serie A Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha tracciato un bilancio della sua prima stagione in Italia, parlando del suo impatto con il calcio italiano, e di Conte, e del suo ambientamento nel capoluogo campano.

Tutti pazzi per Napoli "città aperta", si punta a 18 milioni di visitatori - In questa primavera i giorni clou del turismo non tramontano mai, all'ombra del Vesuvio. Napoli ha infranto ogni record, in termini di flussi di visite, battendo anche l'aprile '24.

Le star di Beautiful arrivano a Napoli: "Siamo pazzi della città "| VIDEO - Le strade di Napoli diventano Beautiful in questi giorni.  Brooke Logan, Eric con suo figlio Ridge Forrester e Nick Marone che ritorna alla ribalta per riconquistare Brooke sono arrivati in città per trasformala nel set più poetico che la più popolare delle soap opera ha avuto in 38 anni di messa.

Napoli, lite e spari a Chiaia per una fila non rispettata: altre tre misure cautelari - I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso nei confronti di 3 indagati, di età compresa tra i 20 ed i 31 anni, gravemente ... Si legge su msn.com