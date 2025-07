Approvata alla Camera la Giornata nazionale per i giornalisti uccisi | il 3 maggio per ricordare la libertà di stampa

Via libera unanime della Camera alla proposta di legge, a prima firma del deputato di Forza Italia Paolo Emilio Russo, che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, che ricorrerĂ ogni 3 maggio. I voti a favore sono 211, nessun voto contrario. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. La proposta di legge, approvata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Approvata alla Camera la Giornata nazionale per i giornalisti uccisi: il 3 maggio per ricordare la libertĂ di stampa

In questa notizia si parla di: approvata - camera - giornata - nazionale

