Erika Strambi trovata morta nel Milanese dopo diversi giorni | la serata nel locale e poi la scomparsa

È stata trovata morta la 53enne Erika Ferini Strambi a Pantigliate (Milano). L'ultima volta che è stata vista è stato sabato 5 luglio quando aveva trascorso una serata con alcuni amici in un locale di Segrate. I carabinieri stanno cercando di capire cosa possa esserle successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Erika Ferini Strambi non si presenta in ufficio e scompare nel nulla - I colleghi la aspettavano in ufficio lunedì, ma lei non è mai arrivata sul luogo di lavoro. Sembra essere scomparsa nel nulla Erika Ferini Strambi, 53enne di Milano che non si è presentata in ufficio nella giornata di lunedì 7 luglio.

Erika Ferini Strambi trovata morta in un campo: era scomparsa il 7 luglio da Milano - Erika Ferini Strambi, 53 anni, era andata al lavoro per l'ultima volta il 3 luglio. Poi il ritrovamento del corpo senza vita dopo quasi dieci giorni in un campo di Pantigliate (Milano), a pochi metri di distanza dalla sua auto.

Erika Ferini Strambi trovata morta a Pantigliate vicino all'auto e a due stampelle, era scomparsa da giorni - Tragico epilogo nella scomparsa di Erika Ferini Strambi: la donna è stata trovata morta in un fosso a Pantigliate, Milano.

Erika Strambi, trovata morta nel Milanese dopo diversi giorni: la serata nel locale e poi la scomparsa - L’ultima volta che è stata vista è stato sabato 5 luglio quando aveva trascorso una serata con alcuni amici in un locale di ... fanpage.it scrive

Le ultime ore di Erika Ferini, trovata morta a Pantigliate: la serata in un locale, il viaggio in auto, poi il nulla - La 53enne scomparsa da Milano il 7 luglio: dopo la serata in un locale di Segrate anziché rientrare a casa si è diretta verso la campagna. Da msn.com