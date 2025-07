Uccise la moglie | ex comandante di navi condannato a 15 anni

15 anni. È la condanna che la corte d'assise di Genova ha emesso questa mattina nei confronti di Giampaolo Bregante, 73 anni, l'ex capitano di navi a processo con l'accusa di omicidio aggravato per avere ucciso con un colpo d'arma da fuoco la moglie Cristina Marini, lo scorso 19 settembre a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ex comandante di navi uccise la moglie: in aula il video, lo sparo e la telefonata al figlio, "Vieni ho sparato alla mamma" - "Vieni, ho sparato alla mamma". Le parole di Gian Paolo Bregante, 73 anni, l'ex capitano di navi a processo con l'accusa di omicidio aggravato per avere ucciso la moglie, Cristina Marini, lo scorso settembre a Sestri Levante, riecheggiano nel video delle telecamere di sorveglianza che mostrano.

Uccise la moglie, condannato a 15 anni ex comandante navi