Manfredi | Lavoriamo perché tutti beneficino recupero Bagnoli

Tempo di lettura: < 1 minuto “Cercheremo di tutelare tutti e fare in modo che tutti possano avere beneficio dalla riqualificazione di Bagnoli”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione di uno degli appuntamenti per le celebrazioni dei 2500 anni dalla fondazione della città , in relazione alle preoccupazioni degli abitanti di Borgo Coroglio, interessato dal progetto di rigenerazione urbana dell’area dell’ex Italsider. “ Su Borgo Coroglio esiste un percorso già definito in passato che io ho ereditato dal progetto di Bagnoli che era stato approvato – ha sottolineato il sindaco – Noi stiamo facendo tutte le valutazioni di quali sono le possibilità di eventuali modifiche perchè lì ci sono anche interessi diversi: di chi è proprietario e chi affittuario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Manfredi: “Lavoriamo perché tutti beneficino recupero Bagnoli”

In questa notizia si parla di: tutti - manfredi - bagnoli - lavoriamo

Primo Maggio, Manfredi: Il Paese non ha futuro senza un lavoro giusto per tutti - “Nel Paese non c’è futuro senza lavoro ma non c’è futuro senza un lavoro giusto per tutti.  Oggi è una giornata di festa ma anche di riflessione e di impegno perché la sicurezza sul lavoro è fondamentale: lavorare non può essere morire, non si può rischiare la propria vita lavorando e dunque è molto importante che ognuno faccia la propria parte”.

Caso turisti israeliani, Manfredi: "Incontrerò la ristoratrice, è importante sentire la voce di tutti" - "Io penso, da quello che ho visto, che entrambe abbiano un po' esagerato. Oggi incontrerò la ristoratrice, parlerò con lei, mi racconterà quello che è realmente successo, anche perché io non ero presente.

Secolo XIX - Sampdoria, non solo Manfredi e Accardi: tutti i volti del fallimento sportivo - La stagione sportiva 2024/2025 della Sampdoria si è chiusa nel peggiore dei modi: con la retrocessione in Serie C.

NAPOLI E LA PRESA DELLA BATTIGIA BAGNOLI NON È IN VENDITA VOGLIAMO MARE LIBERO E GRATUITO, VERDE E PROGETTI PER LA COMUNITÀ Ieri, diverse centinaia di persone sono scese in piazza a Bagnoli, per l’ormai tradizionale appuntamen Vai su Facebook

Mezzaroma: «Napoli è pronta per accogliere l’America’s Cup»; America's Cup, Manfredi: Riqualificheremo tutta la costa di Napoli; America's Cup: il trofeo a Napoli per la presentazione della 37esima edizione.

America's Cup 2027, la sfida del sindaco Manfredi: «Bagnoli balneabile dopo le regate» - L’America’s Cup a Napoli è un sogno che si è realizzato, la prossima primavera gli equipaggi già staranno a Bagnoli per gli allenamenti. Riporta ilmattino.it

Manfredi, su Bagnoli c'è sintonia con il Governo - Ansa.it - C'è sintonia con il Governo e più c'è concordia, più lavoriamo nell'interesse di tutti". Secondo ansa.it