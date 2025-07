Stellantis ha annunciato la sospensione della produzione della Dodge Hornet nello stabilimento di Pomigliano d’Arco in Campania. Lo stop alla produzione sarĂ messo in atto a partire dal Model Year 2026. La decisione, pesantissima, arriva in un momento giĂ difficile per Stellantis e per l’occupazione. Dodge Hornet via dallo stabilimento Stellantis di Pomigliano. A spingere verso la scelta è stato l’aumento dei dazi doganali imposti dagli Stati Uniti alle auto europee importate: un dazio del 25%, giĂ in vigore, che potrebbe salire al 30% secondo le ultime minacce di Donald Trump. In un contesto del genere, esportare verso gli Usa un veicolo prodotto in Italia diventa economicamente svantaggioso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stellantis, Pomigliano blocca la Dodge Hornet: dazi Usa e crollo delle vendite