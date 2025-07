Padre separato con 1.400 euro al mese ne versa 600 alla figlia La Cassazione taglia l' assegno | Non si può vivere con 300 euro

«Se guadagni troppo poco, l?assegno va tagliato». È questa la linea tracciata dalla Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di un padre separato costretto a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Padre separato con 1.400 euro al mese ne versa 600 alla figlia. La Cassazione taglia l'assegno: «Non si può vivere con 300 euro»

Il padre divorziato ha diritto di conoscere il percorso universitario del figlio anche se è solo intenzionato ad avviare un processo per ricalcolare il suo assegno di mantenimento. E così l'Università di Padova deve dare il via libera al genitore per accedere agli

