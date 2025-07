Coldiretti Liguria | Taglio dei fondi Ue un colpo mortale per la pesca ligure

Il drastico taglio ai fondi della politica agricola comune destinati alla pesca, annunciato dalla Commissione presieduta da Ursula von der Leyen, scatena la reazione di Coldiretti Liguria. Secondo l’associazione, la nuova proposta di bilancio prevede una riduzione netta del 67%, con un passaggio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

