Incidente a Novara anziana investita da un' auto in via Carducci

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, giovedì 17 luglio, a Novara. É successo in via Carducci, dove per cause ancora da accertare una donna di 84 anni è stata investita da un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno portato la donna, ferita gravemente, in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

