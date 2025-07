Chiara Bazoli chi è la compagna di Beppe Sala

La First Lady di Milano è alta, bionda e raffinata. È la donna che, nelle occasioni ufficiali e anche in teneri messaggi social, sta al fianco del primo cittadino del capoluogo meneghino. Si chiama Chiara Bazoli la compagna di Beppe Sala – seppur si susseguano insistenti voci di una rottura tra i due – riservatissima e discreta. Chi è Chiara Bazoli. Chiara Bazoli nasce a Brescia il 1° giugno del 1971, ha dunque compiuto da poco 54 anni. Figlia di una famiglia bene della Lombardia, il padre è l’ex presidente di banca Intesa San Paolo Giovanni Bazoli. Prima di conoscere il sindaco milanese, è stata sposata con Fabio Coppola, avvocato e socio del prestigioso studio statunitense Latham and Watkins, dal matrimonio sono nati tre figli. 🔗 Leggi su Dilei.it

