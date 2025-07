Ubriachi molesti in stazione | reazione violenta all' intervento della Polfer

Due uomini ubriachi sono stati arrestati dalla Polfer nella stazione di Brignole per aver opposto resistenza a un controllo. I poliziotti, nel tardo pomeriggio del 15 luglio, hanno notato due stranieri ubriachi, un lituano e un ucraino, particolarmente molesti sul marciapiedi di uno dei binari. . 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ubriachi fradici e molesti per le vie di Como: in poche ore allontanati 4 uomini e 2 donne dalla città - La polizia di stato di Como, tra la giornata di ieri e la notte appena passata, ha rafforzato i controlli in città , concentrandosi in particolare sulle zone centrali e su quelle dove spesso si radunano persone che bivaccano o fanno abuso di alcol.

Senzatetto ubriachi e molesti, emergenza mai finita tra la stazione di Porta Nuova e Il Molino - Un cliente del bar della stazione di Porta Nuova che mentre sta tranquillamente consumando qualcosa seduto a uno dei tavolini esterni viene prima molestato e poi aggredito da alcuni dei senzatetto che sono ormai presenza fissa da anni.

Ubriachi molesti e al volante: controlli straordinari del territorio - Nei giorni scorsi, la Compagnia carabinieri di Bassano del Grappa, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal Comando provinciale di Vicenza, ha dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei reati in genere.

