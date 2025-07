Cinquanta morti in Pakistan a causa delle piogge torrenziali

Più di cinquanta persone sono morte nelle ultime ventiquattr’ore a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito il Pakistan, portando il bilancio delle vittime a circa 180 dall’inizio del monsone estivo a fine giugno. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Cinquanta morti in Pakistan a causa delle piogge torrenziali

In questa notizia si parla di: cinquanta - pakistan - causa - piogge

Dopo le piogge torrenziali del 4 luglio, i fiumi Llano e Guadalupe sono cresciuti rapidamente nel Texas centrale Vai su Facebook

Cinquanta morti in Pakistan a causa delle piogge torrenziali; Alluvioni in Pakistan: tra ghiacciai in fusione e piogge monsoniche, il timore è un altro 2022; Pakistan, almeno 48 morti per le piogge monsoniche.

Cinquanta morti in Pakistan a causa delle piogge torrenziali - Più di cinquanta persone sono morte nelle ultime ventiquattr’ore a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito il Pakistan, portando il bilancio delle vittime a circa 180 dall’inizio del monsone ... internazionale.it scrive

In Pakistan le forti piogge hanno causato decine di morti - Almeno cinquanta persone sono morte in Pakistan a causa degli allagamenti e delle frane provocati dalle intense piogge iniziate lunedì, che hanno colpito in particolare la provincia ... Lo riporta ilpost.it