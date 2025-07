Inchiesta urbanistica Milano contestata a Catella consulenza da €138k a Scandurra per progetto P-39 di riqualificazione Pirellino da €3mld e 60k mq

Scandurra, membro della Commissione Paesaggio, avrebbe ricevuto "incarichi remunerati" per il suo sì ai progetti. Secondo i magistrati, l'architetto avrebbe ricevuto almeno 138.000 euro da Coima per la consulenza sul progetto di riqualificazione, denominato 'P39', da 3 miliardi di euro per un'area d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta urbanistica Milano, contestata a Catella consulenza da €138k a Scandurra per progetto P-39 di riqualificazione Pirellino da €3mld e 60k mq

In questa notizia si parla di: consulenza - scandurra - progetto - inchiesta

Chiesti i domiciliari per l'assessore Tancredi e il costruttore Catella. Media: Sala è indagato; Scandalo urbanistica a Milano, chiesto l’arresto per Manfredi Catella e per l’assessore Giancarlo Tancredi. Tra gli indagati Stefano Boeri; Urbanistica a Milano, la procura: “Eversive degenerazioni di Tancredi in sintonia con Sala”.

Inchiesta urbanistica a Milano, i pm: “Corruzione sul progetto del Villaggio Olimpico allo Scalo Romana” - Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione per il Paesaggio ora accusato di corruzione, avrebbe ricevuto dalla società di costruzioni Coima ... Lo riporta fanpage.it

