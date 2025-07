Nuovo sciopero con presidio dei dipendenti Lidl per il rinnovo dei contratti

Dopo lo sciopero del 24 maggio scorso, tornano a incrociare le braccia i lavoratori di Lidl con una seconda giornata di mobilitazione prevista venerd√¨ 18 luglio. I dipendenti, sostenuti dalle¬†organizzazioni sindacali Filcams Cgil Genova e Uiltucs Uil Liguria, alzeranno cos√¨¬†il livello dello stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - dipendenti - lidl - presidio

Eav, sciopero occulto: indagine dei garanti sui dipendenti malati - √ą il cosiddetto ¬ęsciopero occulto¬Ľ quello su cui stanno indagando i componenti dalla Commissione di garanzia dell?attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici,.

Esselunga mette in cassa integrazione oltre 200 dipendenti per lo sciopero dei driver - Milano ‚Äď Esselunga ha avviato la cassa integrazione per oltre 200 dipendenti del magazzino di via Dione Cassio a Milano "a causa dello sciopero in corso indetto dalla Filt Cgil Milano nei confronti delle aziende che forniscono i servizi di consegna per le spese online (Brivio e Vigan√≤, Deliverit e Cap Delivery), che sta affrontando gravi disagi operativi".

Dipendenti dei fast food pronti allo sciopero. I sindacati: "McDonald’s sigli il contratto integrativo" - Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno indetto per mercoledì 7 maggio, a partire dalle ore 14,30, un presidio nei pressi del Palacongressi di Rimini, in concomitanza con la convention annuale organizzata da McDonald’s Development Italy, alla quale parteciperanno i 170 licenziatari del.

https://quotidianodellumbria.it/attualita/lavoratori-lidl-in-sciopero-presidio-a-castiglione-del-lago/… Salari, contratti e condizioni di lavoro: venerdì 18 luglio la protesta arriva anche in Umbria Vai su X

#Sciopero nazionale in Lidl Italia il 18 luglio. Non si ferma la mobilitazione per un contratto integrativo aziendale giusto. Dopo l'ennesimo incontro senza esito, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs confermano lo stato di agitazione e proclamano una nu Vai su Facebook

Nuovo sciopero con presidio dei dipendenti Lidl per il rinnovo dei contratti; Sciopero nazionale dei dipendenti Lidl, i sindacati lanciano un presidio in Via Sorio; Scioperano i dipendenti di Lidl: venerdì presidio con i sindacati a Trecate.

Sciopero nazionale dei dipendenti Lidl, i sindacati lanciano un presidio in Via Sorio - «Nonostante Lidl Italia abbia un fatturato superiore a 7 miliardi di euro e utili ante imposte di circa 1,3 miliardi di euro negli ultimi cinque anni, l'unica proposta di incremento salariale è stata ... Riporta padovaoggi.it

Lidl, trattative per il rinnovo del contratto integrativo ferme al palo: sciopero anche ad Agrigento - Leggi ... Secondo informazione.it