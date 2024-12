Inter-news.it - Atalanta, che fatica con l’Empoli. De Ketelaere show per l’undicesima di fila

Leggi su Inter-news.it

L’rimonta e vince per 3-2 contro, trovandovittoria consecutiva del campionato. Prosegue la fuga dei bergamaschi in campionato, in attesa di Inter-Como di domani sera. RIMONTA – Partita pazza al Gewiss Stadium traed Empoli. Il risultato si sblocca dopo soli 13 minuti, con i toscani che partono ispirati e mettono .Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (, checon. Deperdi)© Inter-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati