Lanazione.it - "Su Mercatale annuncio riciclato"

Leggi su Lanazione.it

"L’ennesima sfilata di promesse irrealizzabili e annunci privi di sostanza". È questa la sintesi di Claudiu Stanasel, capogruppo della Lega, sugli obiettivi 2025 illustrati giovedì dalla giunta Bugetti. "La città soffoca nel traffico, è paralizzata da cantieri interminabili. Ma i problemi sono tanti: discariche a cielo aperto, insicurezza strutturale, illegalità e degrado. Problemi visibili in tutta la città, ma l’Amministrazione continua a concentrarsi su progetti vuoti e promesse non mantenute". Il parcheggio interrato di Piazzadiventa, secondo Stanasel, l’emblema dell’inconcludenza del Pd: "Dopo vent’anni di promesse mai mantenute, oggi è riproposto come una novità. I cittadini non si lasciano più ingannare da questi annunci riciclati che non portano a nulla". L’dell’inizio dei lavori per il tunnel al Soccorso nell’estate 2025, invece, preoccupa per i tempi e le conseguenze: "Si tradurrà in almeno 1100 giorni di cantieri e paralisi totale del traffico.