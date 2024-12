Ski Cross giornata storica per l’Italia in Coppa del Mondo | arrivano due podi

Leggi su Ilfaroonline.it

due splendididalladeldi Skifesteggia il secondo posto di Jole Galli, nella gara femminile, dopo un percorso in gara perfetto e ordinato. Nella Big Final l’Azzurra piazza un ottimo risultato.Con lei, per la gara maschile, sale sulo anche Simone Deromedis, che aggiunge un successo in bacheca per questa straordinaria personale stagione. L’Azzurro fa il terzo posto, dopo aver rischiato l’eliminazione in semifinale.E’ la prima volta per gli Azzurri salire sulo di casa a San Candido.Foto fisi.orgilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.