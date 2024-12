Pianetamilan.it - Milan, infortunio Leao. Rafa sui social: “Torno presto” | FOTO

Leggi su Pianetamilan.it

el, attaccante portoghese dei rossoneri di Paulo Fonseca, è uscito per unmuscolare al 32' di Verona-, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 che si sta svolgendo allo stadio 'Bentegodi'. Il numero 10 delha lasciato il suo posto in campo a Theo Hernández. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione,è uscito per un risentimento al flessore sinistro. Sosterrà esami strumentali nei prossimi giorni per capire meglio l'entità del problema. Lo stessoelha voluto tranquillizzare tutti sul suo. Ecco la storia pubblicata su Instragram. Vedremo dai prossimi esami quali saranno le vere condizioni die se sarà disponibile già per la prossima partita contro la Roma. Poi per i rossoneri ci sarà la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.