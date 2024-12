Ilgiorno.it - La spesa del pranzo di Natale. Più di 80 euro a testa. Slalom fra mercati e discount

Leggi su Ilgiorno.it

di, quanto mi costi. Si spendono in media 86a persona per imbandire le tavole del, che sempre più monzesi hanno scelto di consumare a casa propria o con parenti o amici. È quanto emerge da una analisi di Coldiretti, dalla quale si evidenzia che appena il 10% ha scelto ristoranti, trattorie o pizzerie, mentre un buon 2% l’agriturismo, che si conferma essere la forma di ristorazione più vicina a quella casalinga. La riscoperta delle tradizioni del passato, riporta al fai da te anche i giovani, che si gratificano ai fornelli. La cucina e il buon cibo si affermano tra le nuove generazioni come primarie attività di svago, relax e affermazione personale. "È vero – racconta Mattia, 27 anni –. Persarò io ai fornelli, tirando la sfoglia a mano per i ravioli, come mi ha insegnato la nonna quando ero piccolo.