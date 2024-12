Lortica.it - Incidente stradale a San Giovanni Valdarno: 55enne trasportato in ospedale

Il 118 dell’Asl Tse è stato allertato alle ore 16.27 per unavvenuto in Lungarno Guido Redi, a San.L’ha coinvolto un’automobile e ha richiesto l’intervento immediato delle squadre di soccorso. Un uomo di 55 anni è statoin codice 2 all’delper le cure necessarie.Sul posto sono intervenuti l’automedica del, i volontari della Misericordia di Cavriglia, i vigili del fuoco e la polizia municipale, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e garantire la gestione del traffico.Si tratta del secondoavvenuto oggi sui Lungarni sangiovannesi. Questa mattina, infatti, una signora di 86 anni è stata investita, riportando importanti traumi per i quali è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.