Firenze saluta Paolo Paoletti | una vita dedicata alla memoria storica

, 21 dicembre 2024 - Si è spento aall’età di 79 anni, storico, ricercatore e docente, una delle figure più autorevoli nello studio della seconda guerra mondiale. Dopo una carriera come insegnante di inglese e tedesco nelle scuole superiori,si è dedicatostoria, trasformando una passione in un’attività di ricerca rigorosa e innovativa. Il suo approccio univa un meticoloso lavoro d'archivio a interviste con testimoni oculari, intrecciando fonti scritte e orali per ricostruire con precisione episodi spesso trascurati o dibattuti. La sua carriera come pubblicista è iniziata con collaborazioni a "Storia Illustrata" eterza pagina de La Nazione. Come storico, il suo primo libro, Il passaggio del fronte all'Impruneta (1985), ha segnato l'inizio di un percorso che lo avrebbe portato a pubblicare opere fondamentali per lo studio del fascismo, del nazismo e della guerra.