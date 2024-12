Sport.quotidiano.net - Atalanta, arriva l’Empoli: c’e il tridente, Pasalic al posto di De Roon

Bergamo, 21 dicembre 2024 – Penultima fatica di un 2024 trionfale per l’capolista che domani, domenica 22 dicembre, alle 18 nella bolgia del Gewiss Stadium riceve. Dea alla caccia dell’undicesimo successo consecutivo in serie A per eguagliare il record recente dell’Inter di Conte e del Napoli di Spalletti, che poi diventarono campioni d’Italia al termine delle rispettive stagioni 2021 e 2023. Empoli incerottato Sulla carta gara a senso unico, con i nerazzurri che dopo 16 giornate hanno già il doppio dei punti, 37 contro 19, rispetto ai toscani, che saliranno a Bergamo con una lunga serie di assenze pesanti a ridurre l’organico a disposizione di D’Aversa. Gasperini dopo la facile sgambata in Coppa Italia contro il Cesena, con il turno di riposo concesso a Bellanova, Carnesecchi, Ederson, Lookman e Kolasinac, rilancerà iloffensivo con Retegui da centravanti, De Ketelaere e il neo pallone d’oro africano Lookman a completare il fronte offensivo.