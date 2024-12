Lanazione.it - Tragedia familiare a Firenze: monossido di carbonio stermina la famiglia Racheli

L’orrore ha il suo canovaccio e lo rimette in scena sempre in maniera assurda, come se lo strazio della morte di un figlio non fosse già sufficiente a far sprofondare nel dolore una mamma. E’ stata la madre del piccolo Elio, 11 anni appena, l’ex moglie di Matteo, a dare l’allarme ieri, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco. Non aveva notizie del figlio che viveva nella villa diinsieme al papà, alla nuova compagna di lui e alla loro figlia di sei anni. Nessuno rispondeva e così si è decisa a comporre il numero di emergenza 118. Quel silenzio, dalla sera prima era inusuale. Sono stati gli operatori del 118 ad allertare poi i vigili del fuoco che sono entrati nella casa. E poi, la donna, ha atteso l’unica notizia che non avrebbe mai voluto sentire: Elio era sul divano senza vita, accanto al babbo e alla sorellina.